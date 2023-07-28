В уряді Фінляндії вже третій за місяць скандал: міністр писав колишній расистські повідомлення

Міністр економіки Фінляндії Вілле Рюдман під час роботи депутатом кілька років тому обмінювався зі своєю дівчиною повідомленнями расистського змісту, що вчергове кинуло тінь на роботу чинного правого уряду країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Helsingin Sanomat.

Повідомлення расистського змісту Рюдман надсилав у 2016 році, коли був членом конституційного та адміністративного комітетів парламенту та членом міської ради Гельсінкі, своїй тодішній партнерці.

Серед іншого, Рюдман, обговорюючи висадження клумби, писав, що бур’яни на ній "поширюються, наче сомалійці", тож "їх" треба виявляти й переміщувати в інше місце.

Колишній дівчині депутат також надіслав пісню про мусульманина, який зґвалтував дівчину, додавши, що пісня була б доречною на студентській вечірці. Автором пісні є нинішній однопартієць Рюдмана з ультраправої партії "Справжні фіни".

Міністр економіки відмовився від коментарів для Helsingin Sanomat, але в соцмережах нагадав, що фінський уряд домовився сприяти рівності громадян, і він також це підтримує.

Фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо в коментарі Yle в п’ятницю заявив, що вважає неприпустимою риторику Рюдмана, попри те, що вона висловлювалась в особистому листуванні. Він також заявив, що очільники партій влади обговорили ситуацію вранці та висловили надію на те, що всі питання будуть вирішені, й уряд приступить до виконання своїх обов'язків.

"Урядова програма не тільки приведе до ладу економіку Фінляндії, але вона також містить дуже важливі положення, спрямовані на створення рівноправного суспільства і зміцнення правової держави", – зазначив Орпо.

Нагадаємо, попередник Рюдмана на посаді міністра економіки Фінляндії – Вільгельм Юнніла – подав у відставку через 10 днів після формування уряду на тлі його зв’язків із ультраправими рухами.

Після цього в уряді Фінляндії розгорівся ще один скандал: як виявилось, лідерка ультраправої партії "Справжні фіни" й міністерка фінансів Ріікка Пурра залишала анонімні расистські дописи в інтернеті років зо 15 тому. Її відставку підтримує половина громадян Фінляндії.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.