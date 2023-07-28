В правительстве Финляндии уже третий за месяц скандал: министр писал бывшей расистские сообщения

Министр экономики Финляндии Вилле Рюдман во время работы депутатом несколько лет назад обменивался со своей девушкой сообщениями расистского содержания, что в очередной раз бросило тень на работу действующего правого правительства страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Helsingin Sanomat.

Сообщение расистского содержания Рюдман посылал в 2016 году, когда был членом конституционного и административного комитетов парламента и членом городского совета Хельсинки, своей тогдашней партнерше.

Среди прочего, Рюдман, обсуждая высадку клумбы, писал, что сорняки на ней "распространяются, как сомалийцы", поэтому "их" надо выявлять и перемещать в другое место.

Бывшей девушке депутат также прислал песню о мусульманине, который изнасиловал девушку, добавив, что песня была бы уместной на студенческой вечеринке. Автором песни является нынешний однопартиец Рюдмана из ультраправой партии "Настоящие финны".

Министр экономики отказался от комментариев для Helsingin Sanomat, но в соцсетях напомнил, что финское правительство договорилось способствовать равенству граждан, и он также это поддерживает.

Финский премьер-министр Петтери Орпо в комментарии Yle в пятницу заявил, что считает недопустимой риторику Рюдмана, несмотря на то, что она высказывалась в личной переписке. Он также заявил, что руководители партий власти обсудили ситуацию утром и выразили надежду на то, что все вопросы будут решены, и правительство приступит к выполнению своих обязанностей.

"Правительственная программа не только приведет в порядок экономику Финляндии, но она также содержит очень важные положения, направленные на создание равноправного общества и укрепление правового государства", – отметил Орпо.

Напомним, предшественник Рюдмана на посту министра экономики Финляндии – Вильгельм Юннила – подал в отставку через 10 дней после формирования правительства на фоне его связей с ультраправыми движениями.

После этого в правительстве Финляндии разгорелся еще один скандал: как оказалось, лидер ультраправой партии "Настоящие финны" и министр финансов Риикка Пурра оставляла анонимные расистские сообщения в интернете лет 15 назад. Ее отставку поддерживает половина граждан Финляндии.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правая и дружественная к Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.