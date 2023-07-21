У Фінляндії чотирьох чоловіків підозрюють у плануванні терактів і "расової війни"

Поліція Фінляндії звинувачує чотирьох чоловіків ультраправих поглядів у скоєнні тяжкого злочину в терористичних цілях із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle з посиланням на правоохоронні органи.

За даними поліції, підозрювані керувалися мотивами "ідеології акселераціонізму", який ставить перед собою мету – "крах демократичного суспільства насильницькими методами".

За словами інспектора поліції Хяме Туомас Кууре, обвинувачені у своєму спілкуванні використовували слова "облога", "розпалювання" і "расова війна".

Як об'єкти нападу підозрювані обирали людей із певним кольором шкіри та політичних поглядів. Уточнюється, що троє з них навчалися з метою вчинити теракт.

Стверджується, що за допомогою 3D-принтера обвинувачені виготовляли пістолети-кулемети FGC-9, чотири з яких правоохоронці конфіскували. Вони також вилучили безліч компонентів для подальшого складання зброї та 1,5 тисячі патронів до неї.

Одного з можливих злочинців підозрюють у крадіжці та спаленні райдужних прапорів у місті Оулу. Інший обвинувачений нібито поширював домашні адреси колишньої міністерки Фінляндії Марії Охісало і генпрокурорки Раї Тойвіайнен.

Згідно з інформацією Yle, один із підозрюваних 1957 року народження – відомий лідер думок у праворадикальних і неонацистських колах.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Великої Британії попередило про те, що в країні зростає ризик внутрішнього тероризму.

Перед цим повідомлялося, що лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі у вівторок узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.