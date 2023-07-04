Головна опозиційна партія Іспанії обіцяє знизити податки в разі перемоги на виборах

Головна опозиційна Народна партія Іспанії (PP), яка лідирує в опитуваннях напередодні національних виборів цього місяця, у разі приходу до влади обіцяє реформувати податкову систему і знизити податки для малозабезпечених верств населення.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок маніфесті партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Правоцентристська партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо заявила, що вона також домагатиметься відновлення кримінальної відповідальності за підбурювання до заколоту.

Цей злочин був скасований нинішнім урядом на чолі з соціалістами, що Народна партія розцінила як спробу заручитися політичною підтримкою каталонських сепаратистів після їхньої невдалої спроби відокремитися від Іспанії в 2017 році.

Народна партія постійно лідирує в опитуваннях напередодні позачергових виборів 23 липня, призначених прем'єр-міністром Педро Санчесом 29 травня після того, як його партія та її лівий молодший партнер по коаліції Podemos показали погані результати на регіональних та муніципальних виборах.

Однак усі опитування показують, що для формування уряду Народній партії знадобиться підтримка ультраправої партії Vox.

Виступаючи на заході в Мадриді, присвяченому оприлюдненню маніфесту партії, Фейхоо не став вдаватися в подробиці щодо своїх економічних планів. Він сказав, що намагатиметься "підрізати крила" баскських і каталонських партій, які виступають за незалежність.

Його партія намагатиметься спростити податок на доходи фізичних осіб та корпоративний податок, на які багато підприємств скаржаться, що вони є надто складними.

Уряд PP обіцяє знизити податок на прибуток для працівників, які заробляють 40 тисяч євро або менше.

За даними Національного інституту статистики (INE), середня річна зарплата в Іспанії у 2021 році становила 21 600 євро.

Народна партія також пообіцяла скасувати нещодавно створений податок на багатство та запровадити податкові стимули для залучення підприємців до Іспанії. Вона обіцяє знизити податок на додану вартість на м'ясо та рибу, щоб допомогти боротися з інфляцією.

Також буде створено департамент, який сприятиме збільшенню частки промисловості у валовому внутрішньому продукті до 20%. За даними INE, у 2022 році промисловість становила 16% ВВП.

Нагадаємо, що понад 10 невеликих лівих партій домовились про спільний похід на вибори у липні, що може допомогти чинному прем’єру-соціалісту Санчесу.