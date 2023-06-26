Іспанська правляча партія може програти вибори у липні – опитування

За місяць до загальнонаціональних виборів в Іспанії перевага консервативної Народної партії Іспанії над лівою правлячою коаліцією скоротилася.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування, що було проведено соціологічною компанією Sigma-Dos на замовлення El Mundo.

Згідно з ним, Народна партія отримає 140 місць із 350 депутатів у нижній палаті парламенту, порівняно із 141 місцем тижнем раніше. Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE) прем'єр-міністра Педро Санчеса отримає 102 місця, а ліворадикальне угрупування Sumar, яке прийшло на зміну Podemos, отримає 35 місць у порівнянні з 30 місцями тижнем раніше.

Опитування показало, що ультраправа партія Vox, найімовірніший союзник Народної партії після виборів, отримає 35 місць, порівняно із 36 тижнем раніше.

Якщо вибори покажуть такий результат, ймовірній коаліції між Vox та Народною партією не вистачатиме одного місця до абсолютної більшості у 176 депутатів. Попередні опитування давали цим двом партіям абсолютну більшість.

Решта місць дістануться невеликим регіоналістським партіям.

Санчес 29 травня несподівано оголосив дострокові вибори, які відбудуться 26 липня, після того, як його партія та її молодший партнер по коаліції Podemos зазнали поразки на регіональних та муніципальних виборах. Іспанський прем’єр заявив, що очолить свою партію і намагатиметься залишитися головою уряду.

З огляду на перспективу того, що жодна з двох основних партій не отримає абсолютної більшості, вибори обіцяють перетворитися на ідеологічну боротьбу між тими, хто виступає проти уряду як то ультраправа партія Vox, і тими, хто виступає проти нинішньої коаліції меншості, як то ультраліва Podemos.

Нагадаємо, що понад 10 невеликих лівих партій домовились про спільний похід на вибори у липні.