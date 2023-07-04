Главная оппозиционная партия Испании обещает снизить налоги в случае победы на выборах

Главная оппозиционная Народная партия Испании (PP), которая лидирует в опросах накануне национальных выборов в этом месяце, в случае прихода к власти обещает реформировать налоговую систему и снизить налоги для малообеспеченных слоев населения.

Об этом говорится в опубликованном во вторник манифесте партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Правоцентристская партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо заявила, что она также будет добиваться восстановления уголовной ответственности за подстрекательство к мятежу.

Это преступление было отменено нынешним правительством во главе с социалистами, что Народная партия расценила как попытку заручиться политической поддержкой каталонских сепаратистов после их неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

Народная партия постоянно лидирует в опросах накануне внеочередных выборов 23 июля, назначенных премьер-министром Педро Санчесом 29 мая после того, как его партия и ее левый младший партнер по коалиции Podemos показали плохие результаты на региональных и муниципальных выборах.

Однако все опросы показывают, что для формирования правительства Народной партии понадобится поддержка ультраправой партии Vox.

Выступая на мероприятии в Мадриде, посвященном обнародованию манифеста партии, Фейхоо не стал вдаваться в подробности относительно своих экономических планов. Он сказал, что будет пытаться "подрезать крылья" баскских и каталонских партий, выступающих за независимость.

Его партия будет пытаться упростить налог на доходы физических лиц и корпоративный налог, на которые многие предприятия жалуются, что они являются слишком сложными.

Правительство PP обещает снизить налог на прибыль для работников, которые зарабатывают 40 тысяч евро или меньше.

По данным Национального института статистики (INE), средняя годовая зарплата в Испании в 2021 году составляла 21 600 евро.

Народная партия также пообещала отменить недавно созданный налог на богатство и ввести налоговые стимулы для привлечения предпринимателей в Испанию. Она обещает снизить налог на добавленную стоимость на мясо и рыбу, чтобы помочь бороться с инфляцией.

Также будет создан департамент, который будет способствовать увеличению доли промышленности в валовом внутреннем продукте до 20%. По данным INE, в 2022 году промышленность составляла 16% ВВП.

Напомним, что более 10 небольших левых партий договорились о совместном походе на выборы в июле, что может помочь действующему премьеру-социалисту Санчесу.