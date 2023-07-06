Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что провокационные акции с сожжением Корана играют на руку только тем, кто не хочет вступления Швеции в НАТО и стремится к расколу Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге после очередных переговоров с участием Турции, Швеции и Финляндии.

"Мы видели в Швеции акции против Турции и НАТО. Эти демонстрации имеют целью остановить вступление Швеции в НАТО, сорвать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и ослабить Альянс", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

"Поэтому нужно смотреть на вещи как есть: единственные, кто выигрывает от этих провокаций, – это те, кто хочет раскола в НАТО. Любые дальнейшие проволочки со вступлением Швеции приветствуют PKK ("Рабочая партия Курдистана") и президент Путин", – добавил он.

Генсек НАТО также сообщил, что на переговорах с четверг достигли "хорошего прогресса" и анонсировал встречу с Эрдоганом и премьером Швеции в понедельник, намекнув, что видит шансы на положительное решение.

Напомним, на днях в Швеции поступили еще две заявки на проведение акций с сожжением Корана.

Предыдущая такая акция на прошлой неделе спровоцировала возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

МИД Швеции на выходных опубликовал заявление, где описал акции с сожжением Корана как исламофобские. Акцию осудил также Євросоюз.