Популістська партія Reform UK та консерватори дистанціювалися від Дональда Трампа після того, як президент США опублікував фото, на якому він тисне руку Владіміру Путіну, з підписом: "Мій друг".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Президент США вже використовував цей термін для опису російського правителя під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, на півдні Китаю, де він також зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Однак фотографія з Путіним, на якій Трамп нахиляється до російського правителя, щоб поговорити з ним під час зустрічі на саміті, опублікована Трампом вночі на його платформі Truth Social, викликала хвилю осуду у Великій Британії.

На запитання про свою реакцію Річард Тайс, заступник лідера Reform UK – британської партії, яка найтісніше пов’язана з Трампом, – відповів: "Жах".

Він сказав: "Це просто неправильно на всіх рівнях… І це серйозна помилка. Путін – не наш друг. Він, як вже казали інші, – кровожерливий диктатор. І ніхто в цьому не сумнівається".

На запитання, чи поговорить про це з президентом США Найджел Фарадж, лідер Reform UK і друг Трампа, Тайс відповів: "О, було чимало випадків, коли можна було погодитися з Трампом, а потім не погодитися з ним. Останнім часом було більше випадків, коли ми явно не погоджувалися з ним і дуже чітко про це заявляли. І в певному сенсі це є суттю тривалих дружніх стосунків. Іноді ти погоджуєшся, а іноді – ні. І, на мою думку, розбіжностей стає дедалі більше".

Партія Reform UK та Консервативна партія під керівництвом Кемі Баденох, які обидві вітали переобрання Трампа у 2024 році, дедалі частіше намагаються дистанціюватися від президента США на тлі сумнівів щодо його характеру та розсуду, тоді як його нападки на Іран призвели до зростання світових цін на енергоносії.

На запитання про допис "Мій друг" Алекс Бургхарт, заступник Баденох, відповів, що йому "дуже сумно" з цього приводу.

"Мені сумно і я пригнічений, бо світ, у якому я виріс, був таким, де Сполучені Штати були захисниками свободи. Я хвилююся, що ми, можливо, рухаємося до світу, де це вже не так", – сказав він.

На запитання про попередню підтримку Трампа з боку його партії Бургхарт відповів: "Якщо подивитися на те, що пропонує Консервативна партія в плані оборони та зовнішньої політики, стає цілком очевидно, що ми, як і раніше, на боці свободи, і саме наша партія заявила, що ми збільшимо видатки на оборону до рівня, якого вимагає НАТО.

У п’ятницю американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.