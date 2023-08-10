В Литве назвали дату закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

Литовские власти планируют закрыть два из шесть контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью с 15 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в подготовленном Министерством транспорта проекте постановления правительства, сообщает LRT.

В документе предлагается приостановить работу пунктов пропуска в Тверячюсе и Шумскасе "в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз".

Ожидается, что транспортный поток направят на самый большой и технически оснащенный КПП в Мядининкай, где есть система рентген-контроля, которой нет на пунктах в Тверячюсе и Шумскасе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что ожидает больших проблем в случае одновременного закрытия всех пограничных пунктов с Беларусью.

Перед этим он сообщил о решении закрыть два КПП на границе с Беларусью. Вскоре литовские власти сообщили о закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверечюс.

В то же время руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Также сообщалось, что в ответ на угрозу от наемников группы Вагнера Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) планирует отправить больше офицеров на границу с Беларусью.