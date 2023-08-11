Німеччина стане другою після США у НАТО за кількістю гелікоптерів Chinook

Німеччина після придбання 60 гелікоптерів Chinook опиниться на другому місці у НАТО після США за їхньою чисельністю.

Як повідомляє Reuters, про це оголосив керівник Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц, пише "Європейська правда".

Минулого місяця Німеччина оголосила, що придбає 60 гелікоптерів Chinook від Boeing.

"Ми будемо мати найбільший флот гелікоптерів у НАТО після США", – сказав Герхарц у коментарі німецьким ЗМІ.

Разом з необхідною інфраструктурою вартість закупівлі становитиме близько 8 млн євро.

50 гелікоптерів планують розмістити в районі міста Шеневальде у землі Брандебург, на сході Німеччини. Там також планують розмістити додаткову тисячу військових.

"База у Шеневальде буде відігравати особливу, ключову роль для Повітряних сил, для всього Бундесверу та безпеки Німеччини", – зазначив Інго Герхарц.

Нагадаємо, Польща тим часом вирішила купити ще 22 британсько-італійських гелікоптери AW101, на додачу до чотирьох вже замовлених.

Раніше повідомлялося, що Бундесвер уклав зі збройовим концерном Rheinmetall контракти на постачання сотень тисяч артилерійських снарядів на загальну суму близько 1,3 мільярда євро.

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