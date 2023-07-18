Rheinmetall виготовить для Бундесверу сотні тисяч снарядів за 1,3 млрд євро

Німецький Бундесвер уклав зі збройовим концерном Rheinmetall контракти на постачання сотень тисяч бойових і навчальних артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 1,3 мільярда євро.

Про це Rheinmetall повідомив на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Зазначається, що компанія отримала новий рамковий контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів. Також сторони продовжили чинний рамковий контракт на постачання артилерійських снарядів DM121.

Загалом до Збройних сил Німеччини мають поставити кілька сотень тисяч снарядів, а також підривників і модулів заряду ракетного палива різних типів.

Як йдеться у повідомленні, новий рамковий контракт розрахований до 2029 року, а перші замовлення на постачання снарядів загальною вартістю близько 127 млн євро відбудуться в найкоротші терміни.

Уточнюється, що два контракти вже підписали в Кобленці у Федеральному управлінні Бундесверу з питань обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки (BAAINBw).

Раніше Бундесвер розмістив велике замовлення на боєприпаси для танків Leopard 2 у виробника зброї Rheinmetall: домовленість про виробництво розширили приблизно до 4 мільярдів євро.

У липні стало відомо, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

У травні український державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.