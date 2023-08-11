Германия станет второй после США в НАТО по числу вертолетов Chinook

Германия после приобретения 60 вертолетов Chinook окажется на втором месте в НАТО после США по их численности.

Как сообщает Reuters, об этом объявил руководитель Воздушных сил Германии Инго Герхарц, пишет "Европейская правда".

В прошлом месяце Германия объявила, что приобретет 60 вертолетов Chinook от Boeing.

"Мы будем иметь самый большой флот вертолетов в НАТО после США", – сказал Герхарц в комментарии немецким СМИ.

Вместе с необходимой инфраструктурой стоимость закупки составит около 8 млн евро.

50 вертолетов планируют разместить в районе города Шеневальде в земле Брандебург, на востоке Германии. Там также планируют разместить дополнительную тысячу военных.

"База в Шеневальде будет играть особую, ключевую роль для Воздушных сил, для всего Бундесвера и безопасности Германии", – отметил Инго Герхарц.

Напомним, Польша тем временем решила купить еще 22 британско-итальянских вертолета AW101, в дополнение к четырем уже заказанным.

Ранее сообщалось, что Бундесвер заключил с оружейным концерном Rheinmetall контракты на поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов на общую сумму около 1,3 миллиарда евро.

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