Польща закупить ще 22 багатоцільові гелікоптери AW101

Польща планує закупити 22 багатоцільові гелікоптери AW101 італійсько-британського виробництва на додачу до чотирьох вже замовлених.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Ще одна гарна новина для Аеромобільних військ. Сьогодні направили запрошення на переговори щодо постачання 22 багатоцільових гелікоптерів AW101, які незабаром прийдуть на зміну пострадянським зразкам", – заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Машини, найімовірніше, увійдуть до складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Раніше також йшлося про те, що гелікоптери можуть надійти у розпорядження польських спецпризначенців.

Інформацію також підтвердило Агентство озброєнь, яке повідомило, що за переговори відповідатиме PZL Świdnik.

Лише два дні тому в Свідніку приземлився перший гелікоптер серії AW101. Ще три мають прибути найближчим часом. Машини увійдуть до оснащення 44-ї бази військово-морської авіації в Дарлово, таким чином поповнивши арсенал ВМС.

Вертольоти AW101 – це конструкція, розроблена італійськими та британськими інженерами, які працюють на компанію AgustaWestland.

На сьогодні машини були поставлені до 15 країн. Їх використовують, зокрема, у збройних силах Алжиру, Саудівської Аравії, Данії, Японії, Канади, Норвегії, Італії та Великої Британії.

AW101 розроблено в десятках версій для різних кораблів, хоча виробники стверджують, що він оптимізований для морських місій. Серед експертів він має репутацію великої, хорошої машини, хоча і досить дорогої в обслуговуванні.

Як стало відомо, Польща з нового року зможе замінити німецькі ЗРК Patriot, які тимчасово прикривають небо країни, своїми власними.

Нагадаємо, наприкінці липня в уряді Польщі заявили, що відновлюють військові частини в армії та створюють нові, щоб збільшити її чисельність майже вдвічі.