Прем'єрка Литви розповіла, як посилили кордон з Білоруссю

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте повідомила, що кордон із Білоруссю посилили.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю Verslo zinios.

Глава литовського уряду не вказала подробиць, заявивши, що "деталізувати, закидати цифрами або чимось іншим, як це іноді роблять колеги з польського уряду, не вважає за потрібне".

За її словами, "зараз внесено пропозицію, і уряд обговорить це найближчим часом, закрити ті пункти пропуску, через які слідують тільки люди, громадяни, а не вантажі, і порожні машини, знову ж таки не вантажі".

"Що стосується повідомлення з приводу вантажоперевезень, то я не кажу, що на цьому рішення закінчуються, але я думаю, що якщо ситуація буде відслідковуватися, то згодом таких рішень може бути більше, але, тим не менш, ці рішення повинні бути узгоджені з сусідніми країнами. Тому що, коли одна країна ухвалює такі рішення, інші країни одразу страждають від наслідків", – уточнила Шимоніте.

Оскільки більшість транспортних засобів, що перетинають кордон із Білоруссю, зареєстровані в країнах ЄС, зазначила вона, "це означає, що ми повинні розуміти, що це ускладнення для деякої частини логістики ЄС".

Раніше повідомлялося, що Литва планує закрити два з шістьох контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Білоруссю з 15 серпня.

Перед цим заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс заявив, що очікує на великі проблеми в разі одночасного закриття всіх прикордонних пунктів із Білоруссю.

Натомість керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.