Премьер Литвы рассказала, как усилили границу с Беларусью

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что граница с Беларусью была усилена.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Verslo zinios.

Глава литовского правительства не указала подробностей, заявив, что "детализировать, забрасывать цифрами или чем-то другим, как это иногда делают коллеги из польского правительства, не считает нужным".

По ее словам, "сейчас внесено предложение, и правительство обсудит это в ближайшее время, закрыть те пункты пропуска, через которые следуют только люди, граждане, а не грузы, и пустые машины, опять же не грузы".

"Что касается сообщения по поводу грузоперевозок, то я не говорю, что на этом решения заканчиваются, но я думаю, что если ситуация будет отслеживаться, то со временем таких решений может быть больше, но, тем не менее, эти решения должны быть согласованы с соседними странами. Потому что, когда одна страна принимает такие решения, другие страны тут же страдают от последствий", – уточнила Шимоните.

Поскольку большинство транспортных средств, пересекающих границу с Беларусью, зарегистрированы в странах ЕС, отметила она, "это означает, что мы должны понимать, что это осложнение для некоторой части логистики ЕС".

Ранее сообщалось, что Литва планирует закрыть два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью с 15 августа.

Перед этим заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что ожидает больших проблем в случае одновременного закрытия всех пограничных пунктов с Беларусью.

В то же время руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.