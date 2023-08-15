Трампу висунули четверте кримінальне звинувачення 

Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Колегія присяжних у Атланті у понеділок оголосила Трампу новий пакет звинувачень щодо виборів у Джорджії на 98 сторінках, який став четвертим кримінальним звинуваченням проти експрезидента. Звинувачення стали результатом розслідування окружної прокурорки Фултона Фані Вілліс і стосуються можливих зусиль експрезидента та його соратників змінити результат виборів 2020 року.

Всього звинувачують 19 осіб. Це Дональд Трамп, а також, серед інших, його юрист Руді Джуліані, тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз, юрист Трампа Джон Істмен.

У вступі до звинувачення прокурори заявили, що Трамп і соратники "свідомо створили змову з метою протиправно змінити результати виборів на користь Трампа" і їхній план передбачав від двох актів втручання в окрузі Фултон та інших.

Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та його юриста Джона Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.

Трампу і соратникам закидають такі незаконні дії як неправдиві заяви, вдавання себе за посадову особу, підробка та подання фальшивих документів, вплив на свідків, викрадення цифрових даних та порушення приватності, змова з метою ввести в оману державу.

У звинуваченні згадують також 30 співучасників, яким звинувачення не висуваються.

Перед тим суд випадково "засвітив" текст звинувачення.



Нагадаємо, на початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями. Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.