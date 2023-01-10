У США завершили розслідування можливого втручання Трампа у вибори у штаті Джорджія

Спеціальне велике журі в Атланті, яке розслідувало можливе втручання експрезидента Дональда Трампа на виборах 2020 року в Джорджії, завершило свою роботу, наблизивши справу до можливих кримінальних звинувачень проти нього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Суддя Верховного суду округу Фултон Роберт Макберні, який здійснював нагляд за роботою колегії, видав у понеділок двосторінковий наказ про розпуск спеціального великого журі, заявивши, що воно завершило свою роботу і представило остаточний звіт.

Тривале розслідування було одним з декількох по всій країні, які загрожують юридичною небезпекою для Трампа на тлі його спроби повернутися у Білий дім.

Рішення про те, чи звертатися за обвинувальним висновком до звичайного великого журі, буде прийнято окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс. Прессекретар Вілліс Джефф ДіСантіс заявив, що офіс не має жодних коментарів щодо завершення роботи колегії.

У своєму наказі Макберні написав, що спеціальне велике журі рекомендувало оприлюднити його звіт. Він призначив слухання на 24 січня, щоб визначити, чи слід оприлюднити весь звіт або його частину, і сказав, що окружній прокуратурі та засобам масової інформації буде надана можливість висловити свої аргументи на цьому слуханні.

З червня спеціальне велике журі заслухало свідчення десятків свідків, включаючи численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка і адвокат Трампа Руді Джуліані та сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни. Різноманітні високопосадовці Джорджії також дали свідчення, серед них губернатор Брайан Кемп і державний секретар Бред Раффенспергер.

Минулого місяця комітет Палати представників, який розслідує заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп злочинно брав участь у "багатокомпонентній змові" з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. Звіт завершив надзвичайне 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та насильницького нападу.

Спеціальне велике журі в Джорджії не може виносити обвинувальні висновки, але замість цього може видати остаточний звіт з рекомендаціями щодо дій, які необхідно вжити.

Вілліс відкрила розслідування на початку 2021 року, незабаром після того, як з'явився запис телефонної розмови між Трампом і Раффенспергером від 2 січня 2021 року. Під час цієї розмови президент припустив, що головна посадова особа штату з питань виборів може "знайти" голоси, необхідні для подолання його програшу в штаті.

Трамп і його союзники послідовно заперечували будь-які правопорушення, при цьому колишній президент неодноразово описував свою розмову з Раффенспергером як "ідеальну" і відкидав розслідування Вілліс як "суто політичне полювання на відьом!".

Міністерство юстиції також проводить широкомасштабне розслідування зусиль, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року, а також практики збору коштів комітету політичних дій Трампа.

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