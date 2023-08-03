Трамп нарахував собі 561 рік ув'язнення за всіма обвинуваченнями

Колишній президент США Дональд Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення після того, як Міністерство юстиції США висунуло йому звинувачення у зв'язку зі спробами скасувати результати виборів 2020 року.

Про це Трамп повідомив своїм прихильникам у середу в електронному листі для збору коштів, пише "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Після того як корумпований Мін'юст Шахрая Джо знову незаконно висунув звинувачення проти вашого покірного слуги, звіти свідчать, що мені загрожує 561 РІК ув'язнення через полювання на відьом з боку лівих сил", – написав Трамп в електронному листі.

Видання підкреслило, що підсудних рідко засуджують до максимальних термінів ув'язнення за всі злочини, за які їх визнано винними. Крім того, терміни з різних звинувачень можуть взаємозараховувати.

Колишній президент зіткнувся зі звинуваченнями щодо його роботи з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як він залишив Білий дім. Також Трамп фігурує у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс, які були зроблені з передвиборчого фонду.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Трампу висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

У цій справі Трампа викликали до федерального суду у Вашингтоні в четвер, 3 серпня, на 23:00 за Києвом.

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