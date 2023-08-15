Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение

Экс-президенту США Дональду Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Большое жюри присяжных в Атланте в понедельник объявило Трампу новый пакет обвинений по выборам в Джорджии на 98 страницах, который стал четвертым уголовным обвинением против экс-президента. Обвинения стали результатом расследования окружного прокурора Фултона Фани Уиллис и касаются возможных усилий экс-президента и его соратников изменить результат выборов 2020 года.

Всего обвиняют 19 человек. Это Дональд Трамп, а также, среди прочих, его юрист Руди Джулиани, тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз, юрист Трампа Джон Истмен.

Во вступлении к обвинению прокуроры заявили, что Трамп и соратники "сознательно создали заговор с целью противоправно изменить результаты выборов в пользу Трампа" и их план предусматривал от двух актов вмешательства в округе Фултон и других.

Трампу выдвинули обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и его юриста Джона Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.

Трампу и соратникам вменяют такие незаконные действия как ложные заявления, выдача себя за должностное лицо, подделка и представление фальшивых документов, влияние на свидетелей, похищение цифровых данных и нарушение приватности, заговор с целью ввести в заблуждение государство.

В обвинении упоминают также 30 соучастников, которым обвинения не выдвигаются.

Перед тем суд случайно "засветил" текст обвинения.

Напомним, в начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения по всем выдвинутым против него обвинениям. Он не признал своей вины по обвинениям по делу о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.