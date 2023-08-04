Суд у США обрав Трампу запобіжний захід

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За рішенням суду експрезидента відпустили, оскільки прокурори не домагаються взяття Трампа під варту до початку судового процесу.

Відповідно до запобіжного заходу, Трампу заборонили розголошувати факти у справі. Також він має з'являтися у суді для надання свідчень після виклику.

Серед нових деталей справи – подробиці про спілкування Трампа з колишнім віцепрезидентом Пенсом, під час якого колишній очільник Білого дому намагався переконати його зірвати голосування в Конгресі щодо затвердження кандидатури на посаду віцепрезидента, а також неодноразово говорив, що він має право не визнати результати виборів 2020 року.

Наступне слухання у справі призначили на 28 серпня, всього через п'ять днів після перших дебатів претендентів на номінацію від Республіканської партії на виборах-2024.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.

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