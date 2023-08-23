США заявили, що не підтримують удари дронів у глибині Росії

Сполучені Штати не заохочують і не дозволяють атаки безпілотників всередині Росії.

Про це заявив представник Державного департаменту США після того, як російська влада заявила, що збила безпілотники, які намагалися атакувати Москву в перші години середи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У США вже не вперше заявили, що не заохочують удари всередині Росії.

Однак Україна має сама вирішувати, як їй захищатися від російського вторгнення, яке почалося в лютому минулого року, заявив представник Держдепартаменту, додавши, що Росія може закінчити війну в будь-який час, вивівши війська з України.

Після того як на початку травня над Кремлем було знищено два безпілотних літальних апарати, кількість ударів безпілотників у глибині Росії зросла. В останні місяці удари безпілотників по російській столиці стають все більш поширеними.

Сполучені Штати, які надали Україні значну допомогу у вигляді зброї та іншого військового обладнання для боротьби з російським вторгненням, послідовно заявляють, що не підтримують атаки всередині Росії.

Міністерство оборони Росії заявило рано в середу, що системи протиповітряної оборони збили три безпілотники, які намагалися атакувати Москву.

Один дрон влучив у будівлю, що будується в центрі Москви рано в середу, повідомив мер Москви Сергєй Собянін на своєму каналі в Telegram.

Московські аеропорти призупинили польоти рано вранці в середу. Основні аеропорти навколо російської столиці неодноразово закривалися на виліт і приліт в останні дні через активність українських безпілотників.

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає легітимними регулярні атаки нібито українських безпілотників по російській столиці Москві.

Напередодні розвідка Британії припустила, що атака дронів по аеродрому в Сольцях Новгородської області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватися з російської території.

"Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", – вказувала також британська розвідка.