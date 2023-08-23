США заявили, что не поддерживают удары дронов в глубине России

Соединенные Штаты не поощряют и не поддерживают атаки беспилотников внутри России.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, после того как российские власти заявили, что сбили беспилотники, которые пытались атаковать Москву в первые часы среды, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Украина должна сама решать, как ей защищаться от российского вторжения, которое началось в феврале прошлого года, заявил представитель Госдепартамента, добавив, что Россия может закончить войну в любое время, выведя войска из Украины.

После того как в начале мая над Кремлем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, количество ударов беспилотников в глубине России возросло. В последние месяцы удары дронов по российской столице становятся все более распространенными.

Соединенные Штаты, которые предоставили Украине значительную помощь в виде оружия и другого военного оборудования для борьбы с российским вторжением, последовательно заявляют, что не поддерживают атаки внутри России.

Министерство обороны России заявило рано утром в среду, что системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, которые пытались атаковать Москву.

Один дрон попал в строящееся здание в центре Москвы ранним утром среды, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские аэропорты приостановили полеты рано утром в среду. Основные аэропорты вокруг российской столицы неоднократно закрывались на вылет и прилет в последние дни из-за активности украинских беспилотников.

Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок считает легитимными регулярные атаки якобы украинских беспилотников по российской столице Москве.

Накануне разведка Британии предположила, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.

"Удары вглубь РФ стратегически важны, поскольку президент Путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", – указывала также британская разведка.