ЗМІ пояснили, чому Британія не визнала групу Вагнера терористами

Влада Великої Британії відклала внесення групи Вагнера до списку терористичних організацій через спробу заколоту її ватажка Євгенія Пригожина і подальші заяви глави Кремля Владіміра Путіна.

Про це повідомило видання The Times, пише "Європейська правда".

У матеріалі йдеться, що юридична основа для внесення групи до чорного списку була складною, оскільки вона ґрунтувалася на тому, що група Вагнера діяла як воєнізоване формування.

Утім, все стало ще складнішим після спроби заколоту, раптового розвороту найманців, амністії Пригожина, який уклав угоду з Кремлем, а також після заяв Путіна щодо визнання державного фінансування "вагнерівців".

Джерела видання розповіли: після публічного визнання Путіним, що група Вагнера повністю фінансується Кремлем і за попередній рік отримала десятки мільярдів рублів державних коштів, внесення найманців до списку терористичних організацій було б рівносильним забороні діяльності російської офіційної установи.

Це було б вкрай незвичним і пов'язаним з низкою дипломатичних та юридичних складнощів, додають джерела.

При цьому, за даними видання, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман і міністр з питань безпеки Том Тугендхат, як і раніше, мають намір знайти спосіб оголосити ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Нагадаємо, минулого тижня парламентський комітет у закордонних справах різко розкритикував британський уряд за недооцінку загрози з боку російської групи Вагнера.

20 липня Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" у Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Судані.