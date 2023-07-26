У парламенті Британії розкритикували уряд за недооцінку загрози групи Вагнера

У Великій Британії парламентський комітет у закордонних справах різко розкритикував уряд за недооцінку загрози з боку російської групи Вагнера.

Про це йдеться у звіті британських законодавців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Депутати наголошують на необхідності змінити підхід до "вагнерівців", поки вони залишаються вразливими після спроби заколоту в РФ минулого місяця.

Крім того, у звіті критикують уряд Британії за відсутність послідовності у підходах до цього угруповання.

Депутати закликали до більш цілеспрямованих санкцій проти того, що вони назвали "мережею організацій", які стоять за групою Вагнера, і додали, що Британія повинна оголосити групу терористичною організацією і заборонити її діяльність.

"Зараз, коли мережа є найбільш вразливою, а час спливає, треба діяти", – заявила голова комітету Алісія Кернс.

За її словами, британський уряд не розуміє, який вплив має група Вагнера за межами Європи, зокрема, в Африці.

"За десять років, що минули з моменту створення Вагнерівської мережі, уряд Великої Британії не мав узгодженої стратегії, а зусилля, спрямовані на реальну боротьбу з Вагнером, були відсутні", – зазначила Кернс.

Вона додала, що це дозволило групі Вагнера "поширити свої щупальця вглиб Африки" та експлуатувати країн, які стали вразливими через конфлікт або нестабільність.

Водночас у британському МЗС заявили, що запровадили жорсткі санкції проти групи Вагнера, зокрема, проти її ватажка Євгенія Пригожина.

"Ми продовжуємо працювати з нашими союзниками, щоб викривати і протидіяти їхній дестабілізуючій діяльності в усьому світі", – сказав речник британського МЗС.

Нагадаємо, 20 липня Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Судані.