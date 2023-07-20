Британія ввела санкції проти ПВК "Вагнер" за злочини в Африці

Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Судані.

Про це йдеться у рішенні британського уряду, опублікованому 20 липня, пише "Європейська правда".

Під санкції потрапили три особи з числа високопосадовців групи найманців у Малі та ЦАР, включно з "правою рукою" Євгенія Пригожина Костянтином Пікаловим.

Ще п'ять юридичних та фізичних осіб є причетними до загрози миру та стабільності в Судані.

ПВК "Вагнер" вже кілька років діє в Малі, ЦАР і Судані, агресивно просуваючи російські зовнішньополітичні інтереси в регіоні і надаючи військову підтримку антитерористичним операціям, в результаті яких загинули сотні мирних жителів, стверджує британський уряд.

Велика Британія вже запровадила санкції проти Групи Вагнера і її лідера Євгенія Пригожина та кількох його ключових командирів, які брали участь у незаконному вторгненні Росії в Україну.

Керівник ПВК "Вагнер" в Малі Іван Маслов є одним з тих, проти кого введені санкції. Найманці ПВК "Вагнер" разом з малійськими силами в березні 2022 року вбили щонайменше 500 осіб у місті Мура, включаючи страти без суду і слідства, а також зґвалтування і тортури, зазначили в уряді Британії.

Керівник Групи Вагнера в ЦАР Віталій Перфільєв і керівник операцій "вагнерівців" в країні Костянтин Пікалов перебувають під санкціями за навмисні атаки проти цивільних осіб.

Пікалов, відомий як "права рука", Пригожина, є оперативним керівником Групи Вагнера в ЦАР. Пікалов несе відповідальність за катування та цілеспрямовані вбивства, які здійснює Група Вагнера в країні.

"Вагнерівці" також постачали зброю та військову техніку до Судану. Три компанії, які діють як прикриття для ПВК "Вагнер" і працюють у цій країні, були включені до нових санкцій. До них належать M-Invest та її дочірня компанія Meroe Gold.

Оголошені санкції обмежать фінансову свободу підсанкційних осіб, забороняючи громадянам, компаніям і банкам Великої Британії мати з ними справу, а також заморозять будь-які їхні активи у Великій Британії, і заборонять в'їзд до країни.

Нагадаємо, 13 квітня ЄС додав ПВК "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з Пригожиним, до санкційного списку.

20 квітня до рішення ЄС приєдналась Швейцарія.