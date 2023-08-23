СМИ: Британия в ближайшее время признает группу Вагнера террористической организацией

Великобритания в течение нескольких недель признает российскую группу Вагнера террористической организацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Financial Times сообщили инсайдеры в британском правительстве.

Ожидается, что министр внутренних дел Суэлла Браверман объявит об этом в ближайшее время в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом о терроризме 2000 года, после месяцев, потраченных чиновниками на разработку детального юридического дела.

Этим решением группа Вагнера будет фактически запрещена законодательством Великобритании, из-за чего принадлежность к ней, поощрение к ее поддержке, оказание помощи или использование ее логотипа станет уголовным преступлением.

Запрет "Вагнера" поставит ее в одну правовую категорию в Британии с такими террористическими организациями, как Аль-Каида, ИГИЛ и Хезболла. Также это позволит конфисковать финансовые активы наемников.

На этот шаг британское правительство пошло после обвинений в бездействии со стороны депутатов, где одна из межпартийных групп парламентариев в июле назвала подход Лондона к борьбе с группой Вагнера "крайне недостаточным".

Парламентарии пришли к выводу, что "деятельность сети уже превышает установленный в Великобритании юридический порог для запрета".

Великобритания уже ввела санкции против группы Вагнера, ее основателя Евгения Пригожина и ряда высших командиров военизированной сети наемников.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отложили внесение группы Вагнера в список террористических организаций из-за попытки мятежа Пригожина и дальнейших заявлений главы Кремля Владимира Путина.

В конце июля парламентский комитет по иностранным делам резко раскритиковал британское правительство за недооценку угрозы со стороны российской группы Вагнера.

20 июля Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с насильственными действиями российской ЧВК "Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Судане.