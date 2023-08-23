Литовський погляд на те, що треба робити Україні на тлі втоми Заходу від війни

Литовських політиків в Україні небезпідставно називають друзями нашої держави, але Лаурінас Кащюнас має цей титул навіть офіційно. Він очолює групу дружби з Україною у Сеймі Литви, а також є головою парламентського комітету з питань нацбезпеки.

За його спостереженнями, на Заході, а передусім у США, накопичується втома від війни і підтримка України поволі падає. Один з наслідків цього – те, що перспектива отримати запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні тепер не є реальною.

І політик бачить лише один шлях подолати цей рубіж.

Про це і багато іншого – у відеоінтерв’ю, яке ми записали російською мовою з українськими субтитрами. Текстова версія розмови – у матеріалі "За напад "вагнерівців" на Литву чи Польщу одразу буде відповідь – ракетний удар США".

Щодо допомоги Україні від литовців: "62% литовців особисто допомагали Україні під час великої війни – донатами, речами, ще якось. Підкреслю, це не кількість тих, хто вас підтримує – таких у нас більше 90%. А 62% – це кількість тих, хто допомагав власним коштом".

Захід має інше бачення перемоги України: "Ми в Литві розуміємо це [перемогу України] так само, як і ви, українці: щоб ви вигнали окупантів і повернули собі всі землі, і Крим, і Донбас. А на Заході "перемогу України" часто сприймають із нюансами. Спочатку і зовсім говорили не про перемогу, а про те, щоб "не дати Україні програти".

Лаурінас Кащюнас визнає, що на Заході зараз накопичується втома від війни. Він боїться, що під час виборчої кампанії в США піде в ход наратив щодо схиляння України до переговорів.

Щодо військової допомоги від Заходу: "Формула "ви обороняєтеся, а ми даємо зброю" здатна привести вас до перемоги. Просто допомоги має бути трохи більше. І тут ми часто впираємося у неспроможність оборонної промисловості".

Щодо сподівань Заходу стосовно Росії: "Ми маємо переконати всіх – американців, німців, французів тощо – що вони мають забути про "політику залучення", коли йдеться про Росію".

"І там досі сильний міф, що Росію можна "зв'язати" через економіку, торгівлю, енергетику – і тоді Захід отримає важелі й ми не будемо воювати... Це ж колапс".

"І, нарешті, не забуваймо про фактор ядерної зброї, через який на Заході вважають, що нехай краще буде один Путін, ніж 30 "пригожиних".

Щодо загроз з Білорусі і відповіді на можливий напад: "Традиційна атака з танками або чимось подібним [групи Вагнера з території Білорусі] – цього не буде. Та й немає в них танків і важкого озброєння. Вони вже не так озброєні, як були в Україні, або коли йшли на Москву".

"За будь-які дії, навіть за гібридний напад, відповідатимуть вони [Російська Федерація]".

"В разі координованого ракетного удару по країні НАТО, в разі перетину кордону не з гібридною провокацією, а з конвенційною агресією – навіть якщо виконавцями будуть "вагнера" – ніхто не шукатиме шлях до деескалації. Відповідь у цьому випадку буде принциповою".

Також, за словами Лаурінаса Кащюнаса, у разі проходу вагнерівців у Калінінград "Сувальським коридором" відразу послідує удар у відповідь.

Щодо вступу України в ЄС та НАТО, то литовський політик вважає, що Україна спочатку вступить до Євросоюзу.

"Росія окупувала частину Грузії та України в тому числі для того, щоб зробити вашу країну геополітичним заручником. Тепер, коли ви говорите про членство в НАТО, то одне із запитань, яке звучить: "А як бути з вашою територіальною цілісністю?".

"Не думаю, що Вашингтонський саміт дасть вам такі новини [про старт процесу вступу України до НАТО]".

"Ви повинні нагадувати цим людям, що це ви воюєте, а не вони, що це українська нація дає відсіч ворогу ціною багатьох життів".

Повний текст розмови – у матеріалі "За напад "вагнерівців" на Литву чи Польщу одразу буде відповідь – ракетний удар США".