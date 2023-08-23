Литовский взгляд на то, что надо делать Украине на фоне усталости Запада от войны

Литовских политиков в Украине небезосновательно называют друзьями нашего государства, но Лауринас Кащюнас имеет этот титул даже официально. Он возглавляет группу дружбы с Украиной в Сейме Литвы, а также является председателем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности.

По его наблюдениям, на Западе, а прежде всего в США, накапливается усталость от войны и поддержка Украины медленно падает. Одно из последствий этого – то, что перспектива получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне теперь не является реальной.

И политик видит только один путь преодолеть этот рубеж.

Об этом и многом другом – в видеоинтервью, которое мы записали на русском языке с украинскими субтитрами. Текстовая версия разговора – в материале "За нападение "вагнеровцев" на Литву или Польшу сразу будет ответ – ракетный удар США".

Относительно помощи Украине от литовцев: "62% литовцев лично помогали Украине во время большой войны – донатами, вещами, еще как-то. Подчеркну, это не количество тех, кто вас поддерживает – таких у нас более 90%. А 62% – это количество тех, кто помогал за свой счет".

Запад имеет иное видение победы Украины: "Мы в Литве понимаем это [победу Украины] так же, как и вы, украинцы: чтобы вы выгнали оккупантов и вернули себе все земли, и Крым, и Донбасс. А на Западе "победу Украины" часто воспринимают с нюансами. Сначала и вовсе говорили не о победе, а о том, чтобы "не дать Украине проиграть".

Лауринас Кащюнас признает, что на Западе сейчас накапливается усталость от войны. Он боится, что во время избирательной кампании в США пойдет в ход нарратив по склонению Украины к переговорам.

Относительно военной помощи от Запада: "Формула "вы обороняетесь, а мы даем оружие" способна привести вас к победе. Просто помощи должно быть немного больше. И здесь мы часто упираемся в несостоятельность оборонной промышленности".

Относительно надежд Запада по поводу России: "Мы должны убедить всех – американцев, немцев, французов и т.д. – что они должны забыть о "политике привлечения", когда речь идет о России".

"И там до сих пор силен миф, что Россию можно "связать" через экономику, торговлю, энергетику – и тогда Запад получит рычаги и мы не будем воевать... Это же коллапс".

"И, наконец, не забывайте о факторе ядерного оружия, из-за которого на Западе считают, что пусть лучше будет один Путин, чем 30 "пригожиных".

Относительно угроз из Беларуси и ответа на возможное нападение: "Традиционная атака с танками или чем-то подобным [группы Вагнера с территории Беларуси] – этого не будет. Да и нет у них танков и тяжелого вооружения. Они уже не так вооружены, как были в Украине, или когда шли на Москву".

"За любые действия, даже за гибридное нападение, будут отвечать они [Российская Федерация]".

"В случае координированного ракетного удара по стране НАТО, в случае пересечения границы не с гибридной провокацией, а с конвенционной агрессией – даже если исполнителями будут "вагнера" –никто не будет искать путь к деэскалации. Ответ в этом случае будет принципиальным".

Также, по словам Лауринаса Кащюнаса, в случае прохода вагнеровцев в Калининград по "Сувальскому коридору" сразу последует ответный удар.

Относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, то литовский политик считает, что Украина сначала вступит в Евросоюз.

"Россия оккупировала часть Грузии и Украины в том числе для того, чтобы сделать вашу страну геополитическим заложником. Теперь, когда вы говорите о членстве в НАТО, то один из вопросов, который звучит: "А как быть с вашей территориальной целостностью?".

"Не думаю, что Вашингтонский саммит даст вам такие новости [о старте процесса вступления Украины в НАТО]".

"Вы должны напоминать этим людям, что это вы воюете, а не они, что это украинская нация даёт отпор врагу ценой многих жизней".

Полный текст разговора – в материале "За нападение "вагнеровцев" на Литву или Польшу сразу будет ответ – ракетный удар США".