Байден ничего не знает о ситуации с Пригожиным, потому что занимался спортом

Президент США Джо Байден в коротком разговоре с журналистами в среду заявил, что пока не имеет достаточно информации о ситуации с главарем группы Вагнера Евгением Пригожиным.

Слова Байдена цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

После занятий спортом в районе озера Тахо, где Байден находится с семьей на отдыхе, президент США настаивал, что "не знает достаточно", чтобы прокомментировать вероятную смерть Пригожина.

"Я занимался спортом последние полтора часа", – отметил он.

Байден напомнил свои слова месячной давности: мол, на месте Пригожина он был бы осторожнее с тем, что ест и на чем ездит.

"Не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", – подытожил американский президент.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК Вагнера, которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны и факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

В июне этого года группа Вагнера осуществила неудачную попытку мятежа, после которого Пригожин якобы по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко должен был находиться в Беларуси. Но главаря "вагнеровцев" после этого не раз замечали в России и даже в Африке.