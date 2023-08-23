В Словакии уволили главу спецслужбы, фигурирующую в резонансном деле о топ-коррупции

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение уволить временно отстраненного главу Словацкой информационной службы Михала Алача – фигуранта резонансного дела о сокрытии коррупционных преступлений.

Об этом агентству ČTK сообщили в канцелярии словацкого президента, пишет "Европейская правда".

Алача, который несколько последних дней был временно отстранен от исполнения обязанностей председателя Словацкой информационной службы, со среды. Его должность займет заместитель председателя Томаш Рулишек, ответственный за международные связи.

Представление об отставке Алача правительство Словакии передало президенту в среду, но не предложило нового руководителя службы.

Алач вместе с предшественником на должности Владимиром Пчолинским и еще тремя лицами с прошлой недели находится под следствием по подозрению в так называемом деле Rozuzlenie о препятствовании расследованию коррупции и других преступлений.

По данным следствия, фигуранты во главе с бизнесменом Петером Кошчем за деньги, которые дал последний, добились закрытия двух коррупционных дел – против самого Кошча и его друга.

В деле, связанном с Алачем и другими фигурантами, элитное подразделение словацкой полиции NAKA на прошлой неделе выдвинуло обвинения Пчолинскому и руководителю Управления национальной безопасности Словакии Роману Конечному. Это обвинение касается, среди прочего, подозрений в умышленном увольнении неудобных сотрудников ведомства Конечного и разглашении секретной информации.

Действия полиции помешали предвыборной кампании накануне досрочных парламентских выборов в Словакии, которые состоятся в сентябре. Критики не избежал, в частности, бывший премьер-министр и председатель популярной партии Smer-SD Роберт Фицо, который назвал вмешательство NAKA "полицейским переворотом".

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