Прем’єрка Естонії не збирається йти у відставку через "російський бізнес" чоловіка

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що не планує йти у відставку у зв’язку з "російським бізнесом" чоловіка.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Каллас запитали, чи вважає вона можливим залишатися на посаді після скандалу з тим, що її чоловік мав частку власності у фірмі, яка здійснювала перевезення для клієнта у Росії.

"Я не планую йти у відставку. Як прем’єр я стояла і буду стояти за свободу України та Естонії", – відповіла Кая Каллас.

Вона також сказала, що якщо якісь компанії порушують санкції, за це має бути покарання, а співпраця з клієнтами на території Росії, яка не заборонена – це питання морального компасу.

Раніше Каллас пояснила, що фірма Stark Logistics, де її чоловік Арво Халлік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а естонської компанії, яка має бізнес у Росії. Також вона стверджує, що до скандалу не знала цих деталей підприємницької діяльності чоловіка.

Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та вибачився за ситуацію.

Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у Росії не порушує чинних санкцій.

Тим часом дві естонські газети закликали Каллас йти з посади.

Результати двох опитувань показують, що такої думки дотримується більшість естонців.