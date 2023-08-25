Премьер Эстонии не собирается уходить в отставку из-за "российского бизнеса" мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не планирует уходить в отставку в связи с "российским бизнесом" мужа.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Каллас спросили, считает ли она возможным оставаться в должности после скандала с тем, что ее муж имел долю собственности в фирме, которая осуществляла перевозки для клиента в России.

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", – ответила Кая Каллас.

Она также сказала, что если какие-то компании нарушают санкции, за это должно быть наказание, а сотрудничество с клиентами на территории России, которое не запрещено – это вопрос морального компаса.

Ранее Каллас объяснила, что фирма Stark Logistics, где ее муж Арво Халлик имеет долю собственности, осуществляла перевозки не для российского партнера, а эстонской компании, которая имеет бизнес в России. Также она утверждает, что до скандала не знала деталей предпринимательской деятельности мужа.

Халлик объявил, что продает свою долю собственности и уходит из компании, и извинился за ситуацию.

Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность Stark Logistics в России не нарушает действующих санкций.

Между тем две эстонские газеты призвали Каллас уходить с должности.

Результаты двух опросов показывают, что такого мнения придерживается большинство эстонцев.