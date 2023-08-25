Естонські медіа закликають прем’єрку до відставки через "російський бізнес" чоловіка

Дві естонські газети вийшли в п'ятницю із закликом до прем'єр-міністра Каї Каллас подати у відставку через лицемірство її чоловіка щодо російського бізнесу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Postimees пише в передовиці: "Час Каллас минув".

"На жаль, Кая Каллас не скористалася можливістю дати хороші роз'яснення пресі. Навпаки, на пресконференції ми почули історію, сповнену логічних суперечностей. Крім того, прем'єр-міністр заявила, що вона не зробила нічого поганого і не розуміє, у чому її звинувачують, а також була б вдячна, якби хто-небудь пояснив", – йдеться у статті.

"Явно засмучена прем'єр-міністр відмовилася відповідати на запитання на прес-конференції про підприємницьку діяльність свого чоловіка, – зазначає газета. – Тож ні в середу, ні в четвер ми не почули відповідей. Немає жодних підстав вважати, що ми почуємо їх у суботу або неділю. Тому Postimees дає прем'єр-міністру дружню рекомендацію почати збирати речі сьогодні й уникнути відставки з ще більшою ганьбою в майбутньому".

Eesti Päevaleht пише: "Кая Каллас, дозволь собі відступити".

"Кая Каллас повинна подати прохання про відставку. Це не обов'язково означає відхід у відставку. Народні обранці можуть дати їй новий мандат, якщо вважатимуть помилку незначною", – йдеться у статті.

"На жаль, у такому кроці була б і помітна частка цинізму, – продовжує газета. – Ні Eesti 200, ні соціал-демократи, схоже, не зацікавлені в критичному розгляді питання, а без Партії реформ сформувати новий уряд до наступних виборів практично неможливо. Єдиною реальною загрозою для Каллас було б, якби в партії реформістів стався "палацовий переворот" через моральний конфуз. На жаль, перші реакції там не дозволяють сподіватися на глибший самоаналіз".

Õhtuleht рекомендує прем'єр-міністру вибачитися.

Нагадаємо, естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Каллас як прем'єр-міністерка зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу навколо підприємницької діяльності її чоловіка.

Після цього Каллас сказала, що до цього тижня не знала про співпрацю чоловіка з бізнес-партнером у Росії та що їй "нема чого приховувати".