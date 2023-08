США засудили чергові репресії проти кримських татар в окупованому Криму

Сполучені Штати засудили триваючі переслідування російською окупаційною владою у Криму кримських татар та інших нелояльних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Від імені США він засудив триваюче переслідування кримських татар російською окупаційною владою та нову хвилю масових арештів і затримань.

The U.S. strongly condemns the continued persecution of Crimean Tatars by Russian occupation authorities, including a new wave of mass arrests and detentions. Russia must end its persecution of Crimean Tatars, its occupation of Ukraine, and release all political prisoners there.