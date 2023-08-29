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США засудили чергові репресії проти кримських татар в окупованому Криму

Вівторок, 29 серпня 2023, 09:36

Сполучені Штати засудили триваючі переслідування російською окупаційною владою у Криму кримських татар та інших нелояльних. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Від імені США він засудив триваюче переслідування кримських татар російською окупаційною владою та нову хвилю масових арештів і затримань. 

"Росія повинна припинити переслідування кримських татар, окупацію України та звільнити всіх політичних в'язнів", – наголосив Блінкен.

Як повідомляла ініціатива "Кримська солідарність", вдосвіта 24 серпня російські силовики прийшли з обшуками у домівки кримських татар у Бахчисараї та районі, затримали шістьох активістів "Кримської солідарності". Усім присудили перебування у СІЗО до кінця жовтня.

25 серпня відбулося масове затримання кримських татар біля Київського районного суду, куди вони вийшли підтримати затриманих напередодні. Затримали 23 особи. Надвечір у місце утримання прийшла представниця військкомату та видала їм повістки, затримані відмовилися їх приймати. 

26 серпня 22 затриманим присудили адміністративні арешти від 1 до 5 діб. 

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