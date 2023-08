Соединенные Штаты осудили продолжающиеся преследования российскими оккупационными властями в Крыму крымских татар и других нелояльных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

От имени США он осудил продолжающееся преследование крымских татар российскими оккупационными властями и новую волну массовых арестов и задержаний.

The U.S. strongly condemns the continued persecution of Crimean Tatars by Russian occupation authorities, including a new wave of mass arrests and detentions. Russia must end its persecution of Crimean Tatars, its occupation of Ukraine, and release all political prisoners there.