Соединенные Штаты осудили продолжающиеся преследования российскими оккупационными властями в Крыму крымских татар и других нелояльных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

От имени США он осудил продолжающееся преследование крымских татар российскими оккупационными властями и новую волну массовых арестов и задержаний.

The U.S. strongly condemns the continued persecution of Crimean Tatars by Russian occupation authorities, including a new wave of mass arrests and detentions. Russia must end its persecution of Crimean Tatars, its occupation of Ukraine, and release all political prisoners there. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 28, 2023

"Россия должна прекратить преследование крымских татар, оккупацию Украины и освободить всех политических заключенных", – подчеркнул Блинкен.

Как сообщала инициатива "Крымская солидарность", на рассвете 24 августа российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и районе, задержали шестерых активистов "Крымской солидарности". Всем присудили пребывание в СИЗО до конца октября.

25 августа произошло массовое задержание крымских татар возле Киевского районного суда, куда они вышли поддержать задержанных накануне. Задержали 23 человека. К вечеру в место содержания пришла представительница военкомата и выдала им повестки, задержанные отказались их принимать.

26 августа 22 задержанным присудили административные аресты от 1 до 5 суток.