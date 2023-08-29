Укр Рус Eng

США осудили очередные репрессии против крымских татар в Крыму

Вторник, 29 августа 2023, 09:36

Соединенные Штаты осудили продолжающиеся преследования российскими оккупационными властями в Крыму крымских татар и других нелояльных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

От имени США он осудил продолжающееся преследование крымских татар российскими оккупационными властями и новую волну массовых арестов и задержаний.

"Россия должна прекратить преследование крымских татар, оккупацию Украины и освободить всех политических заключенных", – подчеркнул Блинкен.

Как сообщала инициатива "Крымская солидарность", на рассвете 24 августа российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и районе, задержали шестерых активистов "Крымской солидарности". Всем присудили пребывание в СИЗО до конца октября.

25 августа произошло массовое задержание крымских татар возле Киевского районного суда, куда они вышли поддержать задержанных накануне. Задержали 23 человека. К вечеру в место содержания пришла представительница военкомата и выдала им повестки, задержанные отказались их принимать.

26 августа 22 задержанным присудили административные аресты от 1 до 5 суток.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.