Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ

Шведское следствие считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.

Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle, который получил доступ к материалам следствия, пишет "Европейская правда".

60-летнему мужчине российского происхождения, который живет в Швеции, предъявили обвинение в нелегальной разведывательной деятельности в августе.

Согласно обвинению, мужчина поставлял в Россию нелегальное оборудование через финскую электротехническую фирму. В материалах следствия есть фотография этой фирмы, расположенной в Хельсинки, но название не раскрывается.

Из материалов следствия следует, что США считают Финляндию важной транзитной страной для поставки в Россию запрещенных технологий.

Как сообщалось, 60-летнему Сергею Скворцову в Швеции предъявили обвинение в осуществлении грубой незаконной разведывательной деятельности против двух стран в период с 2013 по 2022 год.

Прокуроры считают, что Скворцов действовал от имени России с целью сбора информации, которая могла бы негативно повлиять на безопасность США и Швеции. Они добавили, что Скворцов также покупал от имени Москвы объекты, которые российское государство и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных запретов и санкций.

Полиция задержала Скворцова – гражданина Швеции и России – в ноябре прошлого года на окраине Стокгольма вместе с еще одним человеком, которого вскоре отпустили.

Впоследствии выяснилось, что у задержанного вместе с женой есть квартира в одном доме с сотрудниками Главного разведывательного управления РФ.