Затримані у Швеції росіяни мають квартиру в Москві в одному будинку з генералом ГРУ

У затриманого у Швеції російського подружжя, яких підозрюють у шпигунстві, є квартира в одному будинку зі співробітниками Головного розвідувального управління РФ.

Про це написав у Twitter засновник Bellingcat Еліот Хігінс, повідомляє "Європейська правда".

Хігінс повідомив, що журналіст Христо Грозєв виявив "цікавих сусідів у Москві" в подружжя, затриманого цього тижня у Швеції.

Сергєй Скворцов та Єлєна Кулькова

Чоловік, дружина та ще один з членів сім'ї були зареєстровані як власники квартири у жовтні 1999 року, розташованої за адресою вул. Зорге, 36 у Москві. Невідомо, чи проживали вони коли-небудь у цій квартирі, оскільки незабаром після цього подружжя переїхало до Швеції.

Номер квартири заарештованої у Швеції пари - 282, а далі по коридору - квартира 288, де мешкає Денис Сергєєв, третій підозрюваний в отруєнні Сергєя Скрипаля та його доньки в британському Солсбері. Він подорожував під іменем Сргєй Федотов.

У цьому будинку також мешкає генерал-майор Андрій Авер'янов, керівник частини 29155 ГРУ, підпільної диверсійно групи, яка стоїть за численними вибухами та отруєннями, включаючи отруєння Скрипаля та болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева.

Пізніше стало відомо імена затриманих – Сергєй Скворцов та Єлєна Кулькова. Подружжя володіло низкою компаній у Швеції, у тому числі компаніями, які займалися судновим та авіаційним обладнанням, комп'ютерами та ІТ-послугами, розробкою програм та фінансуванням комерційних проєктів.

Протягом декількох років одна з цих компаній фактично контролювалася відставним полковником ГРУ через компанію, що базується на Кіпрі. Цей чоловік, якому зараз за 70 років, дозволив собі дати інтерв'ю під своїм повним ім'ям кілька років тому в книзі "ГРУ. Поєдинок з чорними людьми".

Однією з осіб, зареєстрованих як власник квартири на вулиці Зорге, була дочка Кулькової. Вона входить до правління шведської компанії разом із затриманим Скворцовим. Вона ділила квартиру з сином колишнього високопосадовця шведської військової розвідки.

Нагадаємо, у Стокгольмі за зачиненими дверима в умовах суворої секретності почався суд над двома братами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь РФ і загрозі безпеці Швеції.