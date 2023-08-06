Італія зменшила присутність своїх військових у Нігері, де стався путч

Італія оголосила про зменшення присутності своїх військових на базі у Нігері, з поясненням, що хоче звільнити місце для цивільних осіб, які можуть потребувати захисту.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У неділю італійський уряд оголосив, що зменшив присутність своїх військових у Нігері для того, щоб на військовій базі могло поміститися більше цивільних, які можуть потребувати захисту через ситуацію в країні.

До Італії у суботу вилетів військовий літак із 65 італійськими та 10 американськими військовими.

“Decollato da Niamey per Pratica di Mare velivolo #AeronauticaMilitare con 65 militari del contingente italiano e 10 militari #Usa. Ad oggi rimangono in #Niger circa 250 militari italiani. La prossima settimana sono pianificati ulteriori voli”. Così Min @GuidoCrosetto pic.twitter.com/jeB2JM0PFD — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 5, 2023

Міністерство оборони зазначило, що це "збільшить логістичну автономність" італійської бази та дозволить за потреби прихистити та евакуювати цивільних співромадян, якщо того буде потребувати ситуація.

Наступними днями Італія планує ще кілька рейсів. Зараз на базі залишаються 250 військовослужбовців, які були в країні для боротьби зі збройними формуваннями та як інструктори.

Минулого тижня Італія забрала з Нігеру 36 своїх громадян та десятки громадян інших союзницьких країн. У Нігері ще залишаються близько 40 цивільних італійців, переважно це працівники неурядових організацій.

Блок країн Західної Африки ECOWAS пригрозив хунті, що захопила владу в країні, військовою інтервенцією до Нігеру, якщо вони добровільно не повернуть владу законно обраному президенту Мохамеду Базуму. Крайній термін виконання ультиматуму спливає 6 серпня.

Нагадаємо, Франція вирішила вивозити своїх громадян з Нігеру 1 серпня через погіршення ситуації з безпекою після державного перевороту, але військовий контингент поки залишає.

ЄС вирішив не евакуйовувати весь персонал свого представництва в Нігері, але запропонував своїм працівникам можливість добровільно виїхати. США теж частково евакуюють посольство.