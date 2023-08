Франція завершила евакуацію з Нігеру, де відбувся переворот: забрали понад 1000 осіб

Франція оголосила про завершення евакуації з Нігеру у зв’язку з військовим переворотом, загалом звідти вивезли понад 1000 французів та громадян інших країн.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявили президент Емманюель Макрон та міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Франція вивезла з Нігеру 1079 осіб, з них 577 – громадян Франції, оголосив Лекорню. З Ніамея до Парижа виконали рейси п’ять французьких літаків.

Серед 502 евакуйованих іноземців – громадяни 50 країн, у тому числі близько пів сотні німців, близько 70 громадян Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Австрії, Швейцарії, Румунії, Туреччини.

L’évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s’achever. 1 079 français et européens sont désormais en sécurité.



Fier de l’engagement et de l’excellent travail réalisé par l’@EtatMajorFR, l’@Armee_de_lair et @Armees_Gouv en collaboration avec @francediplo @MinColonna. pic.twitter.com/p0KQPLRWdo