США частково евакуюють посольство у Нігері

Сполучені Штати вирішили евакуювати деяких співробітників і сім'ї зі свого посольства у Нігері після перевороту, який стався минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Державний департамент.

За словами речника Держдепу Меттью Міллера, "з огляду на події в Нігері і заради перестороги, Держдеп наказує тимчасово залишити посольство США у Ніамеї персоналу і членам сімей, які мають на це право".

Міллер також заявив, що посольство у Нігері працюватиме і надалі та залишається відкритим для надання громадянам США обмежених послуг у надзвичайних ситуаціях.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого схопили і відсторонили від влади. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

Нігер, колишня французька колонія, був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахель в Західній і Центральній Африці.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію і її президента Путіна у підживленні військових переворотів в Африці.

Також повідомлялося, що Франція поки не забиратиме з Нігера свій військовий контингент після військового перевороту, що відбувся в африканській країні.

У той самий час ЄС вирішив не евакуйовувати весь персонал свого представництва в Нігері після державного перевороту в цій країні, але запропонував своїм працівникам можливість добровільно виїхати.