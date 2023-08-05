США припиняють фінансування частини програм для Нігеру на тлі воєнного перевороту

Адміністрація США призупиняє припиняє проведення деяких програм з надання допомоги Нігеру на тлі воєнного перевороту в країні.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє "Європейська правда".

У Держдепі зазначили, що ці тимчасові заходи не зачіпають усі програми з надання зарубіжної допомоги в Нігері.

Блінкен підкреслив, що надання гуманітарної та продовольчої допомоги Нігеру продовжиться.

Він додав, що американська допомога уряду Нігеру залежить від демократичного управління та дотримання конституційного ладу в країні.

"Ми зберігаємо відданість підтримці народу Нігеру, щоб допомогти зберегти важко отриману демократію, і ми знову закликаємо негайно відновити демократично обраний уряд Нігеру", – наголосив держсекретар.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого схопили і відсторонили від влади. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

Франція вирішила вивозити своїх громадян з Нігеру 1 серпня через погіршення ситуації з безпекою після державного перевороту, але військовий контингент поки залишає.

ЄС вирішив не евакуйовувати весь персонал свого представництва в Нігері, але запропонував своїм працівникам можливість добровільно виїхати. США теж частково евакуюють посольство.