Италия уменьшила присутствие своих военных в Нигере, где произошел путч

Италия объявила об уменьшении присутствия своих военных на базе в Нигере, с объяснением, что хочет освободить место для гражданских лиц, которые могут нуждаться в защите.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В воскресенье итальянское правительство объявило, что уменьшило присутствие своих военных в Нигере для того, чтобы на военной базе могло поместиться больше гражданских, которые могут нуждаться в защите из-за ситуации в стране.

В Италию в субботу вылетел военный самолет с 65 итальянскими и 10 американскими военными.

“Decollato da Niamey per Pratica di Mare velivolo #AeronauticaMilitare con 65 militari del contingente italiano e 10 militari #Usa. Ad oggi rimangono in #Niger circa 250 militari italiani. La prossima settimana sono pianificati ulteriori voli”. Così Min @GuidoCrosetto pic.twitter.com/jeB2JM0PFD — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 5, 2023

Министерство обороны отметило, что это "увеличит логистическую автономность" итальянской базы и позволит при необходимости приютить и эвакуировать гражданских сограждан, если того потребует ситуация.

На днях Италия планирует еще несколько рейсов. Сейчас на базе остаются 250 военнослужащих, которые были в стране для борьбы с вооруженными формированиями и как инструкторы.

На прошлой неделе Италия забрала из Нигера 36 своих граждан и десятки граждан других союзнических стран. В Нигере еще остаются около 40 гражданских итальянцев, преимущественно это сотрудники неправительственных организаций.

Блок стран Западной Африки ECOWAS пригрозил хунте, захватившей власть в стране, военной интервенцией в Нигер, если они добровольно не вернут власть законно избранному президенту Мохамеду Базуму. Крайний срок выполнения ультиматума истекает 6 августа.

Франция решила вывозить своих граждан из Нигера 1 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью после государственного переворота, но военный контингент пока оставляет.

ЕС решил не эвакуировать весь персонал своего представительства в Нигере, но предложил сотрудникам возможность добровольно уехать. США тоже частично эвакуируют посольство.