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Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар РФ по Покровску

Вторник, 8 августа 2023, 12:26

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску с многочисленными жертвами и пострадавшими.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "эти преступления не должны остаться безнаказанными".

"Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку в Покровске на отель и квартиры. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", – написала Пейчинович-Бурич.

По состоянию на 7 часов утра количество раненых в результате ракетного удара в Покровске вечером 7 августа возросло до 88 человек, погибли 7 человек; по предварительной информации, под завалами людей нет.

В ГСЧС сообщили, что в Покровске ликвидировано пять очагов пожаров на общей площади 75 кв.м в жилом доме и гостинице.

В частности, среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших есть полицейские, спасатели и ребенок.

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