Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар РФ по Покровску

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску с многочисленными жертвами и пострадавшими.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "эти преступления не должны остаться безнаказанными".

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) August 8, 2023

"Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку в Покровске на отель и квартиры. Эти преступления не должны остаться безнаказанными", – написала Пейчинович-Бурич.

По состоянию на 7 часов утра количество раненых в результате ракетного удара в Покровске вечером 7 августа возросло до 88 человек, погибли 7 человек; по предварительной информации, под завалами людей нет.

В ГСЧС сообщили, что в Покровске ликвидировано пять очагов пожаров на общей площади 75 кв.м в жилом доме и гостинице.

В частности, среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших есть полицейские, спасатели и ребенок.