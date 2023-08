Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар РФ по Покровску

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску с многочисленными жертвами и пострадавшими.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "эти преступления не должны остаться безнаказанными".

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe