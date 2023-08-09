Із ультраправої партії Іспанії йде співзасновник: став недостатньо радикальним для колег

Речник і співзасновник іспанської ультраправої партії Vox Іван Еспіноса де лос Монтерос оголосив про рішення піти з політики на тлі внутрішнього конфлікту з керівництвом політсили, яке вважало його погляди недостатньо радикальними.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

За даними іспанських ЗМІ, де лос Монтерос повідомив про рішення піти з політики лідеру Vox Сантьяго Абаскалю в понеділок під час "дружньої та сердечної зустрічі", яка тривала понад дві години. У вівторок політик підтвердив рішення особисто.

Де лос Монтерос заявив, що після відходу з політики присвятить більше часу сім’ї, та, як стверджують джерел El Mundo, він уже отримав кілька пропозицій роботи в приватних компаніях.

Співрозмовники газети вказують, що приводом до відставки співзасновника Vox стали його все частіші конфлікти з керівництвом партії. Тоді як останнє зближувалось із ультраправими силами ЄС, де лос Монтерос представляв крило Vox, яке сповідує більш традиційний неоконсерватизм за зразком Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана.

Крім того, політик був одним із небагатьох, хто застерігав керівництво Vox від недооцінки лівих сил перед достроковими парламентськими виборами в Іспанії, які мали принести впевнену перемогу для правих.

Нині ж Vox, який втратив половину здобутих на останніх виборах у 2019 році місць, має набагато менші шанси на формування коаліції з правою Народною партією.

Як відомо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 23 липня, Соціалістична робітнича партія прем’єра (PSOE) посіла друге місце, отримавши 121 мандат, поступившись консервативній Народній партії Альберто Нуньєса Фейхоо зі 137 мандатами.

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