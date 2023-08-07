Іспанські консерватори наблизились до формування коаліції після зниження вимог ультраправих 

Консервативна Народна партія Іспанії вважає, що може вийти з політичного глухого кута і сформувати уряд після того, як ультраправа партія Vox натякнула, що не наполягатиме на участі в коаліції в обмін на свою підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У неділю Vox заявила, що її 33 депутати "підтримають більшість" для правого блоку в нижній палаті іспанського парламенту, щоб зупинити соціалістів від укладання пактів з каталонськими і баскськими сепаратистами і створення того, що ультраправа партія назвала "урядом національного руйнування".

Генеральний координатор Народної партії Еліас Бендодо заявив, що цей жест розчистить шлях для інших малих партій, які заперечували проти участі Vox в коаліції.

"Правила гри змінилися, і тому партії, які раніше займали позиції, тепер опинилися в інших обставинах", – сказав Бендодо.

Але заява Бендодо була швидко спростована Баскською націоналістичною партією (PNV), яка заявила, що її позиція не змінилася. PNV заявила, що не буде вести переговори з Народною партією щодо формування уряду за участю Vox.

Вибори в Іспанії минулого місяця закінчилися безвихіддю: ні правий, ні лівий блоки не отримали достатньої кількості місць для формування більшості.

Народна партія та Vox, які під час виборчої кампанії розглядалися як потенційні партнери по коаліції, отримали разом 170 місць у 350-місцевій нижній палаті парламенту, не дотягнувши до 176 депутатів, необхідних для забезпечення парламентської більшості.

Очікується, що король Іспанії Феліпе VI дасть Народній партії першу спробу сформувати уряд, коли парламент буде скликаний 17 серпня.

PNV, яка має п'ять місць, раніше підтримувала Народну партію, зокрема, коли у 2018 році дозволила уряду меншості колишнього прем'єр-міністра Маріано Рахоя ухвалити бюджет.

Але в останні роки партія розвинула тісніші зв'язки з соціалістами.

Можливо, Народній партії також доведеться заручитися підтримкою Coalicion Canaria, яка має одне місце в парламенті і заявила, що може підтримати будь-який блок, але не той, який приведе Vox до уряду.

Соціалістична партія, яка разом з союзником Sumar отримала 152 місця, також має шлях до влади, але це вимагатиме складних переговорів з каталонськими сепаратистами, включаючи жорстку партію Junts, яка заявляє, що вимагатиме повторного голосування щодо незалежності в обмін на підтримку.

Нагадаємо, рішення прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса поїхати у сімейну відпустку до Марокко в той час, як майбутнє його коаліції ще не визначене, викликало критику як близьких до нього лівих, так і правих політичних сил.

Як відомо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 23 липня, Соціалістична робітнича партія прем’єра (PSOE) посіла друге місце, отримавши 121 мандат, поступившись консервативній Народній партії Альберто Нуньєса Фейхоо зі 137 мандатами.

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