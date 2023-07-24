На виборах в Іспанії перемагають праві, але не набирають більшості

В Іспанії на дострокових парламентських виборах перемогла правоцентристська Народна партія, тоді як керівна Соціалістична партія показала кращий результат, ніж прогнозували опитування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Праві попри перемогу не набирають необхідної більшості у 176 місць після підрахунку понад 99% голосів виборців. Це ускладнить формування уряду.

Народна партія разом з ультраправою Vox мають 169 місць, тоді як соціалісти і Sumar (об'єднання 15 невеликих лівих партій) отримують 153 місця.

Водночас у Народній партії заявили, що її лідер Альберто Фейхоо проситиме мандат на формування уряду.

Чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який очолює соціалістів, назвав результати виборів хорошими для своєї політсили.

"Ми отримали більше голосів, більше місць і вищий відсоток, ніж чотири роки тому", – зазначив він.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль допустив, що Санчес, навіть програвши вибори, "все одно може заблокувати формування уряду".

Явка на виборах склала 70,33%. Цього року було зафіксовано рекордну кількість голосів, надісланих поштою, оскільки багато людей через відпустки перебували далеко від своїх виборчих дільниць.

Нагадаємо, Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.

Читайте про те, як дострокові вибори можуть змінити зовнішній курс Мадрида.