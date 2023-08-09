Из ультраправой партии Испании уходит сооснователь: стал недостаточно радикальным для коллег

Спикер и сооснователь испанской ультраправой партии Vox Иван Эспиноса де лос Монтерос объявил о решении уйти из политики на фоне внутреннего конфликта с руководством политсилы, которое считало его взгляды недостаточно радикальными.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

По данным испанских СМИ, де лос Монтерос сообщил о решении уйти из политики лидеру Vox Сантьяго Абаскалю в понедельник во время "дружеской и сердечной встречи", которая длилась более двух часов. Во вторник политик подтвердил решение лично.

Де лос Монтерос заявил, что после ухода из политики посвятит больше времени семье, и, как утверждают источники El Mundo, он уже получил несколько предложений работы в частных компаниях.

Собеседники газеты указывают, что поводом к отставке соучредителя Vox стали его все более частые конфликты с руководством партии. Тогда как последнее сближалось с ультраправыми силами ЕС, где лос Монтерос представлял крыло Vox, которое исповедует более традиционный неоконсерватизм по образцу Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Кроме того, политик был одним из немногих, кто предостерегал руководство Vox от недооценки левых сил перед досрочными парламентскими выборами в Испании, которые должны были принести уверенную победу для правых.

Сейчас же Vox, который потерял половину полученных на последних выборах в 2019 году мест, имеет гораздо меньшие шансы на формирование коалиции с правой Народной партией.

Как известно, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо со 137 мандатами.

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