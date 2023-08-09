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Из ультраправой партии Испании уходит сооснователь: стал недостаточно радикальным для коллег

Среда, 9 августа 2023, 19:45

Спикер и сооснователь испанской ультраправой партии Vox Иван Эспиноса де лос Монтерос объявил о решении уйти из политики на фоне внутреннего конфликта с руководством политсилы, которое считало его взгляды недостаточно радикальными.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

По данным испанских СМИ, де лос Монтерос сообщил о решении уйти из политики лидеру Vox Сантьяго Абаскалю в понедельник во время "дружеской и сердечной встречи", которая длилась более двух часов. Во вторник политик подтвердил решение лично.

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Де лос Монтерос заявил, что после ухода из политики посвятит больше времени семье, и, как утверждают источники El Mundo, он уже получил несколько предложений работы в частных компаниях.

Собеседники газеты указывают, что поводом к отставке соучредителя Vox стали его все более частые конфликты с руководством партии. Тогда как последнее сближалось с ультраправыми силами ЕС, где лос Монтерос представлял крыло Vox, которое исповедует более традиционный неоконсерватизм по образцу Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

Кроме того, политик был одним из немногих, кто предостерегал руководство Vox от недооценки левых сил перед досрочными парламентскими выборами в Испании, которые должны были принести уверенную победу для правых.

Сейчас же Vox, который потерял половину полученных на последних выборах в 2019 году мест, имеет гораздо меньшие шансы на формирование коалиции с правой Народной партией.

Как известно, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо со 137 мандатами.

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