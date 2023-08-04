Прем'єра Іспанії розкритикували за відпочинок у Марокко в розпал формування коаліції

Рішення прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса поїхати у сімейну відпустку до Марокко в той час, як майбутнє його коаліції ще не визначене, викликало критику як близьких до нього лівих, так і правих політичних сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Reuters.

Поїздка Санчеса у Марокко стала першою відпусткою, яку він узяв з моменту вступу на посаду прем'єра у 2018 році. У його канцелярії заявили, що візит приватний, і прем'єр-міністр оплатив його власним коштом.

Але це сталося в той час, коли Іспанії загрожують або повторні вибори, або місяці суперечок між політичними силами щодо формування нового уряду після дострокових парламентських виборів, де жоден із блоків не здобув переконливої більшості.

Критика в бік Санчеса пролунала як із боку ідеологічно близьких до нього лівих політичних сил, так і правих партій, що прагнуть сформувати свій уряд.

Іспанія має складні дипломатичні відносини з Марокко з таких питань, як міграція, повітряний простір, територіальні води, митні та сухопутні кордони. Поліпшенню відносин сприяло рішення Мадрида визнати претензії Рабата на Західну Сахару.

У ліворадикальній партії Podemos заявили, що поїздка прем’єра Іспанії до Марокко є свідченням його проблематичної політики щодо цієї країни. Політсила підтримує "Полісаріо" – рух за звільнення Західної Сахари, яку Марокко називає своєю територією.

Права Народна партія назвала відпустку Санчеса "явною провокацією", що виникла через "зарозумілість" прем’єра. А ультраправа Vox натякнула, що голова уряду своїм візитом нібито заохочує нелегальну міграцію в Іспанію.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 23 липня, Соціалістична робітнича партія прем’єра (PSOE) посіла друге місце, отримавши 121 мандат, поступившись консервативній Народній партії Альберто Нуньєса Фейхоо зі 137 мандатами.

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