Боснійські серби обіцяють блокувати дороги через кримінальні справи проти Додіка

У Республіці Сербській у п’ятницю анонсували блокування ключових доріг між двома ентитетами Боснії і Герцеговини після висунення президенту РС Мілораду Додіку двох кримінальних звинувачень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Організатори протесту мають на меті у п'ятницю о 19:00 за Києвом заблокувати на пів години рух на чотирьох дорогах, які з'єднують Республіку Сербську з Федерацією Боснії і Герцеговини.

Також плануються мітинги в Сараєві – столиці Боснії і Герцеговини. Спочатку протестувальники планували мітингувати біля Державного суду Боснії, але поліція заборонила це з міркувань безпеки.

"Ми хочемо сказати, що звинувачення (проти Додіка. – Ред.) є політичним і спрямоване на те, щоб перешкодити президенту РС виконувати свої функції", – сказав один із організаторів протесту Джордже Раданович.

На початку липня президент Республіки Сербської підписав закон, який дозволяє боснійським сербам ігнорувати рішення, ухвалені високим представником у БіГ Крістіаном Шмідтом – він, згідно з Дейтонськими мирними угодами, є найвищою посадовою особою країни.

Шмідт скасував закон, але Додік усе одно його підписав. У зв’язку з цим прокуратура БіГ на початку серпня порушила проти президента Республіки Сербської кримінальну справу, але її ще не затвердив Верховний суд БіГ.

Додік, який є президентом Республіки Сербської, давно виступає за відокремлення регіону. У липні він пригрозив провести референдум про відокремлення. Він відмовляється визнавати повноваження Шмідта відтоді, як ця посада втратила підтримку ООН завдяки втручанню Росії та Китаю.

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