У Боснії анулювали закони Республіки Сербської, що загрожують розпадом держави

Міжнародний спостерігач за миром у Боснії, Високий представник Крістіан Шмідт у суботу анулював два закони, які парламент боснійських сербів ухвалив всупереч конституції та умовам мирної угоди, що поклала край війні в цій балканській країні в 1990-х роках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Шмідт, який як міжнародний Високий представник у Боснії має повноваження запроваджувати закони і звільняти чиновників, які чинять перешкоди, також вніс поправки до закону, згідно з якими ті, хто нападає на державні інституції, можуть бути притягнуті до кримінального переслідування.

"Останні рішення Народної скупщини Республіки Сербської прямо порушують конституційний порядок Боснії і Герцеговини та Дейтонську мирну угоду", – заявив Шмідт на пресконференції в Сараєво.

Шмідт мав на увазі, що законодавці Автономної Сербської Республіки Боснії проголосували за призупинення дії рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та припинення публікації указів і рішень Високого представника в офіційній газеті.

Дейтонські мирні угоди поклали край майже чотирирічній війні, в якій загинуло близько 100 000 людей, розділивши Боснію на два автономні регіони – Сербську Республіку, де домінують серби, і Федерацію, в якій проживають босняки і хорвати, пов'язані між собою слабким центральним урядом.

Сепаратистський проросійський президент регіону Мілорад Додік, який давно критикує суд за присутність іноземних суддів, ініціював голосування після того, як минулого тижня суд вирішив змінити правила, щоб мати можливість скликати засідання і приймати рішення без сербських суддів.

Серби заявляють, що не визнають Шмідта, призначеного у 2021 році, як Високого представника, оскільки Рада Безпеки ООН не схвалила його призначення.

"Республіка Сербська не прийме жодного рішення фейкового Високого представника", – заявив у суботу Додік, на якого США і Британія наклали санкції за корупцію і перешкоджання миру.

Шмідт заявив, що його рішення набувають чинності негайно.

Посольство США привітало рішення Шмідта, погодившись, що він захищає Дейтонську мирну угоду і конституцію, яка підтримує верховенство права в Боснії.

Детальніше про загрозу розпаду Боснії і Герцеговини читайте у статті Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.